Aurora Ramazzotti | “Oggi è nato” La rabbia dei fan su Instagram

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Fan infuriati consu: cosa è successoquesta mattina ha pubblicato una storia con scritto: “il mio Capricorno preferito in assoluto”. Il fan sono andati nel panico, pensando che la figlia di Michelle Hunzicker ed Erosfosse già diventata mamma. E l’hanno rimproverata nei commenti., infatti, aveva semplicemente fatto gli auguri al compagno Goffredo Cerza, checompie gli anni. I suoi follower se la sono presa per l’incipit del messaggio “”. “Zia non puoi cominciare con “” mettiti nei nostri panni”, ha contestato qualcuno, visto che manca pochissimo al ...

Fanpage.it

La figlia di Michelle Hunziker ed Erosha fatto gli auguri al suo compagno Goffredo ...ha chiesto scusa: 'Anche voi avete ragione'. Poi in una seconda storia ha aggiunto: 'Tranquilli ...... chiamata #FreetheNipple (Liberate i capezzoli), nata nei campus americani e sostenuta da personaggi noti come Rihanna, Miley Cyrus e Lena Dunham , ma anche da vip italiane comee ... Vestita come una scappata di casa, Aurora Ramazzotti incinta risponde ai commenti per il suo look Auora Ramazzotti continua ad aggiornare i suoi followers sulla sua gravidanza, ma questa mattina è stata rimproverata per una delle sue Instagram stories. La figlia di Michelle Hunziker ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...