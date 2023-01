Attenzione ai falsi miti sui cibi che fanno ingrassare | tante bugie e tante rinunce inutili

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Fare sempre grandeaisuiche. Girano molte leggende metropolitane che nel corso degli anni si sono “sedimentate” nelle menti degli italiani. Giusto? Sbagliato e vediamo dove. C’era una volta la dieta mediterranea, quella che il mondo ci invidiava. Gli italiani non soltanto mangiavano bene, pietanze gustosissime e ottimi vini, ma erano sempre belli e magri. Poi le abitudini alimentari sono cambiate. Ci siamo voluti americanizzare anche nel cibo e ci siamo “americanizzati” anche nelle taglie, perché in troppi hanno visto aumentare il loro peso.aisui(I Love Trading)E allora è partita la corsa alle diete, di tutti i tipi, dettate da tutti. Proprio ...

Agenda Digitale

La truffa riguarda proprio le bollette Enel, ma anche senza moltaè facile capire che si tratta di. Infatti sono diversi le distinzioni tra il falso e l'originale. Le bollette false ...Fatequando scaricate un nuovo software da Internet, potrebbe essere in realtà un pericoloso ... che si diffonde utilizzandosoftware scaricati da Internet. Gli hacker sono riusciti a ... Catfishing: cos'è e come difendersi dalle truffe Nel mirino soprattutto le persone anziane, contattate al telefono da impostori, che si fingono nipoti in difficoltà, al fine di indurle a versare elevate somme di denaro ...Andrea Bonafede esce dalla casa falsa residenza di Matteo Messina Denaro, indicata nel documento contraffatto che il boss aveva in tasca al momento dell'arresto. La ...