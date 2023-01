Atletico-Depay | ci siamo Il Barcellona ottiene un’opzione su Carrasco

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Memphisè pronto a diventare un giocatore dell’Madrid. Manca ormai l’ufficialità ma il 28enne attaccante olandese, che era in scadenza a giugno col, firmerà un contratto fino al 2025 con i colchoneros mentre i blaugrana intascheranno 3 milioni di euro più uno di bonus. Non sarà inserito nell’affare il cartellino di, ma il Barça avrebbe strappatoche consentirà loro di assicurarsi in estate il belga per 20 milioni di euro, cifra inferiore a certe offerte arrivate dalla Premier per il giocatore. Per il presente si fa il nome di Guedes, 26enne portoghese ex Valencia e ora al Wolverhampton. SportFace.

Secondo quanto riportato da AS, il Barcellona sta discutendo con l'Atletico Madrid per Yannick Carrasco. L'esterno belga è infatti molto apprezzato da Xavi che lo vorrebbe per migliorare il proprio reparto offensivo.