Atletica | weekend di gare in tutta Italia | debutto per l’oro Mondiale U20 Rachele Mori

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’na si prepara a vivere un altro grandedipresso il coperto di Ancona, dove sabato si terrà il Meal intitolato ad Alessio Giovannini. Tra sabato e domenica, invece, ci sarannoa Padova, Bergamo, Saronno, Cremona, Castenedolo, Udine, Parma, Modena, Firenze, Carrara, Lucca, Napoli, Trani, Palermo, Iglesias. Per quanto riguarda i Campionatini Invernali di lanci ci saranno gli appuntamenti di Mariano Comense, Pordenone, Lucca, Rieti, Campobasso, Molfetta e Nuoro. In particolar modo domenica tra Lucca e Saranno saranno protagoniste le due atlete vincitrici di medaglie agli ultimi Mondiali U20 di Cali. In Toscana esordirà la campionessa del mondo U20 del martello, sulla pedana del ...

Terzo posto a 4,22 per la promessa Giulia Valletti Borgnini (Fiamme Gialle Simoni), attesa nelalla trasferta in maglia azzurra ai Campionati del Mediterraneo under 23 di domenica a Valencia, ...L'Piacenza torna alla ribalta con i suoi interpreti delle gare di velocità e ostacoli a Modena ildel 14 e 15 gennaio. Nella tradizionale cornice modenese, sono soprattutto i velocisti ... Atletica Mondovì: i risultati del weekend, fra Massa Carrara e Padova Tra indoor e lanci, un altro weekend di gare da nord a sud avvicina l’atletica italiana verso il febbraio tricolore. Al coperto si gareggerà ad Ancona per il Memorial intitolato ad Alessio Giovannini ...Dopo un anno e mezzo dal suo infortunio, torna in pedana Sonia Malavisi, facendo segnare anche una quota di 4,42 al Palaindoor di Ancona.