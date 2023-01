Atletica | Malavisi torna a saltare dopo un anno e mezzo | “Esordire con 4 | 42 è splendido”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ancona – Finalmente in pedana, subito con un bel risultato. Buona la prima dell’astista Soniache rientra in gara superando la quota di 4,42 al Palaindoor di Ancona,undi assenza per infortunio.e a sorridere la 28enne romana delle Fiamme Gialle, che all’esordio stagionale si riporta a pochi centimetri dai suoi migliori risultati in carriera, il 4,51 del record personale all’aperto e il 4,50 del suo primato in sala. Era dagli Assoluti di Rovereto, nel giugno del 2021 quando aveva mancato di un soffio la qualificazione olimpica, che l’azzurra non riusciva a gareggiare per la frattura da stress alla tibia destra e il successivo intervento chirurgico nell’agosto di quell’. La misura vincente arriva alla terza e ultima prova, ...

