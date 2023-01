Atalanta | storie e dati in Coppa Italia Con lo Spezia partita n 282 Dalle gioie ai dolori | fino ai 7 rigori di Marchesi inutili

L'Eco di Bergamo

...ma che doveva segnare la discontinuità dopo la bruttissima partita a Bergamo contro l'', ... 'Ora raccontiamo un'altra straordinaria storia di calcio' ''di uomini che fanno grandi cose': ......ma che doveva segnare la discontinuità dopo la bruttissima partita a Bergamo contro l'. Ho ... 'di uomini che fanno grandi cose': così ci ha sempre detto il Presidente, che - come ho ... Atalanta, storie e dati in Coppa Italia. Con lo Spezia partita n. 282 ... Inizia oggi pomeriggio l’avventura atalantina in Coppa Italia 2022/23. Si tratta della 76ª edizione di questa manifestazione e per l’Atalanta è la 72ª partecipazione. L’esordio della Coppa Italia rico ...Davide Nicola era stato esonerato dopo la sconfitta per 8-2 contro l'Atalanta, ma dopo due giorni è stato richiamato sulla panchina della Salernitana.