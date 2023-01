Atalanta-Spezia ottavi coppa Italia | giovedì 19 gennaio 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Sport Fanpage

... Ottavi di finale: 10/11/12 e 17/18/19 gennaio Inter - Parma: 2 - 1 dts Milan - Torino : 0 - 1 dts Fiorentina - Sampdoria 1 - 0 Roma - Genoa 1 - 0 Napoli - Cremonese 2 - 3il 19 ......00 Ankara - Hamburg Towers 98 - 74 18:00 SC Prometei - Brescia 79 - 72 18:30 Budunost - lsk Wrocaw 82 - 71 Visualizza Eurocup CALCIO - COPPA ITALIA 15:0018:00 Lazio - Bologna 21:00 ... Atalanta-Spezia di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming su Rai o Mediaset: orario e formazioni Stasera l'Atalanta sfiderà lo Spezia negli ottavi di finale di Coppa Italia. Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per farci un'idea anche di quali calciatore potrebbero ...Inizia oggi pomeriggio l’avventura atalantina in Coppa Italia 2022/23. Si tratta della 76ª edizione di questa manifestazione e per l’Atalanta è la 72ª partecipazione. L’esordio della Coppa Italia rico ...