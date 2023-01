Atalanta Spezia | Gasperini | «Buon gioco offensivo | ma troppi errori in difesa»

Sky Sport

5 - 2 Musso 6: poteva fare qualcosa in più sul gol di Ekdal, anche se la palla era angolata. Anche nel raddoppio ospite, forse, poteva essere più incisivo. Scalvini 7: come con la ...Commenta per primo5 - 2 Marcatori: 10' pt Lookman (A), 12' pt Lookman (A), 14' pt Ekdal (S), 27' pt Hateboer (A), 38' pt Verde (S), 27' st Hojlund (A), 46' st aut. Ampadu (S) Assist: 10' pt Scalvini (... Atalanta-Spezia 5-2, gol e highlights. Gasperini ai quarti contro l'Inter Gara spettacolare al Gewiss Stadium. Ai quarti di finale di Coppa Italia accedono i nerazzurri L’Atalanta accede ai quarti di finale di Coppa Italia superando per 5-2 lo Spezia al termine di una gara ...I bergamaschi sfruttano una partenza sprint e resistono ai tentativi di rimonta dello Spezia: finisce 5-2, ai quarti sfida tutta nerazzurra.