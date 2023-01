Atalanta-Spezia 5-2 | nerazzurri ai quarti di Coppa Italia

Sky Sport

Altra doppietta per Lookman nella vittoria dell'contro loin Coppa Italia per 5 - 2. Avvio incredibile per l'ex Leicester City parte fortissimo con due gol tra il 10' e il 12 minuto. Queste le sue parole dopo il match a ...Commenta per primo Autore di una doppietta alloin Coppa Italia , Ademola Lookman , che ha trascinato l'ai quarti di finale, ha parlato a Mediaset al fischio finale: ' Sono contento per il passaggio del turno e per i gol - le ... Atalanta-Spezia 5-2, gol e highlights. Gasperini ai quarti contro l'Inter (ANSA) - BERGAMO, 19 GEN - Giorgio Scalvini ha riportato una contusione al ginocchio destro durante il secondo tempo dell'ottavo di Coppa Italia ...Tre gol in avvio per ravvivare il pomeriggio lavorativo bergamasco a spalti semivuoti, cinque in totale, tre meno di quelli inflitti alla Salernitana in campionato, per raggiungere l'Inter ai quarti d ...