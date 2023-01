Atalanta-Spezia 5-2 | nerazzurri ai quarti di Coppa Italia

Sky Sport

Dopo gli otto gol alla Salernitana, le cinque reti allo. L'di Gasperini dà un'altra dimostrazione di forza travolgendo in casa per 5 - 2 i liguri in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al Gewiss Stadium la partita è ...L'batte unoorgoglioso e strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Al Gewiss Stadium finisce 5 - 2 con la doppietta di Lookman, i sigilli di Hateboer ed Hojlund e l'autogol ... Atalanta-Spezia 5-2, gol e highlights. Gasperini ai quarti contro l'Inter Dopo un inizio shock, le Aquile tornano in partita ma nella ripresa non riescono mai a impensierire i bergamaschi, che dilagano solo nel finale ...BERGAMO (ITALPRESS) – Una macchina da gol. Non sono bastate all’Atalanta le otto reti siglate contro la Salernitana: i nerazzurri ne ...