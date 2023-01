Atalanta | le pagelle di CM | Højlund momento magico | solito Lookman

Eurosport IT

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli Ottavi di Coppa Italia 2022/23:Sampdoria Ledei protagonisti del match trae Spezia, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: Lookman ...... Teun Koopmeiners () Dodò (Fiorentina) Dimitris Nikolaou (Spezia) Razvan Marin (Empoli) ... dello staff e della dirigenza nerazzurra INTER - MILAN 3 - 0 - LEVai alla Fotogallery Serie A - Le pagelle di Atalanta-Salernitana 8-2: Hojlund ha futuro ... L’Atalanta accede ai quarti di finale di Coppa Italia superando per 5-2 lo Spezia al termine di una gara intensa e ricca di emozioni oltre che di gol. I nerazzurri vanno due volte avanti prima del ...Atalanta Sampdoria Le pagelle dei protagonisti del match tra Atalanta e Spezia, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo ATALANTA: Lookman SPEZIA: Ver ...