Atalanta | infortunio per Scalvini | Juve a rischio

Le ultime dai campi di allenamento della Serie A Immobile out: ecco quali gare salterà Leggi anche Calcio: una settimana di recupero per Arnautovic, Bastoni e Fazio ko Calcio:muscolare per Zappacosta Calcio: Salernitana, sulla panchina resta Nicola Ciro Immobile si è fermato di nuovo. La stagione finora è stata abbastanza travagliata per il centravanti ...L'non impedì, comunque, a Chiesa di dare all'amico ritrovato il benvenuto allo Juventus ... almeno per qualche minuto, già domenica sera contro l'. Fede a Napoli è sceso in campo da ... Atalanta su Beukema: un grave infortunio può cambiare i piani di mercato