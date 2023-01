Atalanta | Duvan Zapata di nuovo ko | risentimento muscolare per il colombiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) In vista della prossima gara di campionato contro la Juventus di domenica, l’dovrà valutare le condizioni di due calciatori molto importante nell’economia degli schemi di Gian Piero Gasperini. L’attaccanteha accusato un unall’altezza dell’anca e nella giornata di domani effettuerà un controllo con lo staff medico del club, per capire se bisognerà effettuare ulteriori esami strumentali. Il difensore Giorgio Scalvini, invece, è stato sostituito nella sfida degli ottavi di Coppa Italia contro lo Spezia per una contusione al ginocchio destro, ma dovrebbe recuperare per domenica. SportFace.

