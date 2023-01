Atalanta | doppietta lampo di Lookman

Sportitalia

Lookman mattatore in Coppa Italia: l'attaccante dell'a segno con unain appena due minutilampo di Ademola Lookman in Atlanta - Spezia in Coppa Italia: l'attaccante nerazzurro ha infatti messo a segno due gol nel giro di ...Quote maggiorate Bet365 Reduce dalla goleada contro la Salernitana, l'vuole ripetersi ... Protagonista del match di domenica è stato Lookman con una: la sua quota come primo ... LIVE - Atalanta-Spezia 2-0, doppietta di Lookman Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e lo Spezia di Gotti in tempo reale L’Atalanta ospita lo Spezia a Bergamo in una gara di sola andata valida per gli ...Quattro giorni dopo l’8-2 inflitto alla Salernitana in campionato l’Atalanta affronta lo Spezia in Coppa Italia. Il match di giovedì 19 gennaio (ore 15 al Gewiss stadium, diretta tv su Italia 1), gara ...