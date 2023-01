Agenzia ANSA

Giorgio Scalvini ha riportato unaal ginocchio destro durante il secondo tempo dell'ottavo di Coppa Italia dell'contro lo Spezia. Il difensore nerazzurro non dovrebbe però essere in dubbio in vista dell'ultima ...... il comunicato dell'"Le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nella mattinata odierna hanno evidenziato per Duvan Zapata una fortealla porzione anteriore del ... Atalanta: contusione al ginocchio per Scalvini - Calcio La Coppa Italia attende l'Inter, impegnata a San Siro il 31 gennaio contro l'Atalanta in orario da stabilire. La vendita dei biglietti, fa sapere il club milanese, verrà suddivisa ...(ANSA) - BERGAMO, 19 GEN - Giorgio Scalvini ha riportato una contusione al ginocchio destro durante il secondo tempo dell'ottavo di Coppa Italia dell'Atalanta contro lo Spezia. Il ...