Atalanta con i cerotti allo Stadium | tutti i dubbi verso la Juve

Altra doppietta per Lookman nella vittoria dell'contro lo Spezia in Coppa Italia per 5 - 2. Avvio incredibile per l'ex Leicester City parte fortissimodue gol tra il 10' e il 12 minuto. Queste le sue parole dopo il match a ...Ho una grande intesai miei compagni, soprattuttoquelli d'attacco. Va sempre meglio, e questo aiuta pure l''. Lookman e Hojlund show, cinquina Atalanta allo Spezia: ora c'è l'Inter. Juve avvisata, ma si fa male Scalvini ... (ANSA) - BERGAMO, 19 GEN - Giorgio Scalvini ha riportato una contusione al ginocchio destro durante il secondo tempo dell'ottavo di Coppa Italia ...Tre gol in avvio per ravvivare il pomeriggio lavorativo bergamasco a spalti semivuoti, cinque in totale, tre meno di quelli inflitti alla Salernitana in campionato, per raggiungere l'Inter ai quarti d ...