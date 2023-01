Atalanta | altra goleada | Spezia al tappeto | nei quarti c' è l' Inter

Goal.com

Dopo l'8 - 2 in campionato con la Salernitana, l'si prende i quarti di Coppa Italia, dove affronterà l'Inter, con un'goleada. Cinque reti a un volenteroso Spezia che tiene vivo il match fino al capolavoro di Hojlund. Il primo tempo è ...BERGAMO - Si ferma Giorgio Scalvini e per Gasperini c'è un'grana da risolvere prima di Juventus -. Il giovane difensore ha dovuto arrendersi al 55° del match di Coppa Italia contro lo Spezia : si è accasciato a terra chiedendo l'intervento dei ... Atalanta-Spezia 5-2: altra doppietta per Lookman, nerazzurri ai ... Passano due minuti e l’Atalanta raddoppia. Al 12' triangolo in area tra Zapata e Lookman che incrocia il destro alle spalle di Zovko e fa doppietta. Sembra il prologo ad un’altra goleada. Al 14' però ...L’Atalanta accede ai quarti di finale di Coppa Italia superando per 5-2 lo Spezia al termine di una gara intensa e ricca di emozioni oltre che di gol. I nerazzurri vanno due volte avanti prima del ...