Atalanta ai quarti di Coppa Italia | Spezia ko | ora c’è l’Inter

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’si conquista idi finale didopo aver superato lo. I bergamaschi si guadagnanoL’si conferma in ricrescita e ottiene la qualificazione aidi finale didopo il 5-2 inflitto alloal Gewiss Stadium. Decidono la doppietta di Lookman e i gol di Hateboer e Hojlund e l’autorete di Ampadu. Inutili le reti di Ekdal e Verde, che avevano riacceso le speranze dei liguri nel primo tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Sport

Dopo l'8 - 2 in campionato con la Salernitana, l'si prende idi Coppa Italia, dove affronterà l'Inter, con un'altra goleada. Cinque reti a un volenteroso Spezia che tiene vivo il match fino al capolavoro di Hojlund. Il primo tempo è ......attesa degli ultimi match di questo giovedì dai quali verrà fuori il quadro completo deidi ...e Gian Piero Gasperini - Calciomercato.itIl match in questione è quello tra Juventus e, in ... Atalanta-Spezia 5-2, gol e highlights. Gasperini ai quarti contro l'Inter L’Atalanta supera 5-2 lo Spezia al Gewiss Stadium e si qualifica ai quarti di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter a San Siro il prossimo 31 gennaio. Doppietta di Lookman: suo il vantaggio su sponda ...I bergamaschi sfruttano una partenza sprint e resistono ai tentativi di rimonta dello Spezia: finisce 5-2, ai quarti sfida tutta nerazzurra.