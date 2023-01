Assegno universale per anziani non autosufficienti | cos' è e quando arriverà?

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il disegno di legge sarà valutato nel prossimo Consiglio dei Ministri e dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale . Una volta in vigore la legge e dopo l'intesa con la Conferenza unificata, ...

The Wam

... i beneficiari e come ottenerlo › Bonus psicologo 2023, tutte le novità sul contributo Bonus mamme 2023, come si rinnova Tra queste c'è senz'altro l'Unico efigli . Il ...Tra le novità , proprio il nuovoche, sulla falsariga dell'unico , sarà concesso su domanda dell'interessato e assorbirà le altre prestazioni , tra cui l' indennità di ... Assegno Unico gennaio 2023: 5 date di pagamento Tra queste c’è senz’altro l’Assegno Unico e universale figli. Il contributo si chiama unico, perché a partire da marzo 2022, assorbe le altre misure a sostegno della famiglia. Quindi, il bonus premio ...Scopri a chi spetta il pagamento dell'assegno unico del 19 gennaio 2023 e quali sono le prossime date per le ricariche.