Asse Allegri-Campos | arriva il ‘regalo’ dal dirigente portoghese

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tra le figure accreditate ad entrare come dirigenti alla Juve, c’è anche quella del Ds del PSG, amico personale del tecnicoIl nuovo corso Juve, quello virtualmente iniziato con… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

la Repubblica

Complice la pesante sconfitta della Juventus dicontro la capolista Napoli di Luciano ... Dopo la Supercoppa ne sapremo di più, nel frattempo continueremo a tenere alta l'attenzione sull'...e la Juventus, invece, fanno l'esatto contrario. E ricominciano la partita, dopo l'... Chiesa esterno sinistro di centrocampo, Kostic terzino, Danilo e McKennie sull'di destra e doble ... Juventus, Allegri ha tre assi nella manica. Ma per ora sceglie la strategia dei fari spenti Le notizie di calciomercato oggi 17 gennaio e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. Calciomercato Juve: il mese di gennaio sarà un mese di stall ...È la novità che segna un passaggio storico, in passato la Juventus veniva a giocare forte della propria superiorità. Che oggi non c'è più ...