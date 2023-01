Asllani e Lautaro scatenati | ' ' Grazie Toro!' '

Fcinternews.it

L'Inter vince 3 - 0 la finale di Supercoppa italiana contro il Milan a Riad. Ecco alcuni video pubblicati sui social dai calciatori ...( 39' stng ) MKHITARYAN 6,5 Piedi educati e grande sapienza tattica. Fa sempre la cosa ... (26' st Correa ng )7,5 Corre, lotta, si fa apprezzare nel gioco di sponda. Il sigillo, il 12°... LIVE - Milan-Inter 0-3, 88': Calhanoglu non al meglio, in campo Asllani. Tocca anche a De Vrij 0-2 Raddoppio di Dzeko al 21' 0-1 Gol di Dimarco su assist di Barella al 10' Stasera il derby d'Arabia tra rossoneri e nerazzurri per la Supercoppa italiana. La sfida si gioca al King Fahd Internation ...MILAN-INTER 0-3 (10' Dimarco, 21' Dzeko, 77' Lautaro Martinez) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE 96' - ED E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! L'INTER SUPERA 3-0 ...