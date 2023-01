Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 18 gennaio 2023

(Di giovedì 19 gennaio 2023)TV: idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ottimiper la Supercoppa d’Italia su Canale5, che si porta a casa 6,5 milioni di spettatori. Rai3 con il suo storico Chi l’ha visto? batte il film di Rai1 Cosa mi lasci di te. Leggero calo per La porta rossa, bene lo Speciale Atlantide su Messina Denaro. Nel pomeriggio continua il grande successo di La vita in diretta.tv Prima serata Su Rai1 il film Cosa mi lasci di te ha totalizzato 1832 spettatori (10,60% di share). La partita di calcio di Supercoppa d’Italia: Milan-Inter su Canale5 ha conquistato in media 6501 spettatori (share 29,34%). Il ...

Rtl 102.5 leader degliradiofonici Rtl 102.5 è la prima radiotelevisione d'Italia secondo gli ultimiTer. Quasi 6 milioni di persone, 5,8 per la precisione, nel giorno medio ascoltano infatti Rtl 102.5. L'intero Gruppo (RTL 102.5 GM 5,8 milioni, Radiofreccia GM 1,2 e Radio Zeta GM 730 mila) vanta 7,8 milioni di ascolti nel giorno medio, come da ultima pubblicazione dei dati Ter relativi al 2022.