(Di giovedì 19 gennaio 2023) Doveva garantire la ‘salute’impianti idrici presenti in strutture sanitariene e non solo, invece falsificava i dati delle analisi fatte sull’acqua corrente. È quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri del Nas che hanno ritenuto le indagini svolte sull’acqua ‘manipolate’, in quanto i livelli di, l’e tutto ciò che può essere nocivo alla salute pubblica sarebbe stati ben al di sopra dei limiti consentiti. I presidi sanitari danneggiati dal raggiro A essere danneggiati da questo raggiro, così come riporta Repubblica, sarebbero stati: la Banca d’Italia, l’ospedale San Pietro, gli Istituti fisioterapicieri, la casa di cura Villa Sandra e il Diaverum centro dialisi. Ma ha superato i confini del comune dicolpendo anche la clinica Siligato di ...

Produceva documenti in cui attestava che il batterio della legionella era presente in minime quantità, "nella norma", così come il nitrato, l'arsenico e i microrganismi nocivi alla salute. È quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri del Nas che hanno ritenuto le indagini svolte sull'acqua 'manipolate', in quanto i livelli di legionella, l'arsenico e tutto ciò che può essere nocivo ... L'epidemiologo dopo l'indagine della Procura di Roma, che ha portato a ipotizzare la falsificazione dei referti delle analisi su campioni di acqua ...