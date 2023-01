Arsenal | Mudryk è alle spalle | 31 milioni per il nuovo colpo

La Gazzetta dello Sport

Leandro Trossard è il rinforzo per l'attacco dell', quello così necessario dopo l'infortunio di Gabriel Jesus al Mondiale. Doveva essere Mykhailo, alla fine sarà il belga prelevato dal Brighton per 31 milioni di euro e un accordo ...Commenta per primo Lenadro Trossard è il nuovo obiettivo dell'sul mercato. SfumatoArteta ha messo nel mirino il 28enne belga del Brighton: il classe 1994, sotto contratto fino al 2024, non è in buoni rapporti con De Zerbi . Il tecnico italiano ... Dalle liti con De Zerbi alle valigie: perso Mudryk, per 31 milioni l'Arsenal si consola con Trossard Aspettando un colpo di calciomercato, che difficilmente ci sarà nel nostro campionato, in Europa non badano proprio a spese.Sabato 21 gennaio si gioca la partita di Premier League Liverpool vs Chelsea ecco le possibili formazioni in campo ...