Arriva il grande freddo | dieci giorni di neve e vento E da domani temperature  in forte calo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nevica nel centro-sud del Paese e nelle prossime ore in pianura tra Basso Veneto, Toscana ed Emilia. Il meteorologo: «L’aria fredda, prima dal Nord atlantico e poi dai Balcani, a contatto con le acque del Mediterraneo, causerà fasi di maltempo estremi»

AGI - Agenzia Italia

... quando pandemie, siccità storiche, la fine del proibizionismo e laDepressione affliggono l'...STAND UP COMEDY S4 Disponibile dal 16 febbraio - Lo show esilarante di Comedy Central Italia...Diego Calva è il protagonista di Babylon Il film Babylon , di Damien Chazelle ,oggi, 19 ... sicuramente meno noto rispetto agli altri, ma ditalento. Babylon è una storia che parla di ... Il Sei nazioni arriva a Roma: il grande rugby come leva turistica L’allerta meteo che da ieri, lunedì 16 gennaio, ha colpito tutta la regione Campania, persiste ancora. Infatti, dopo l’annuncio della chiusura di… Leggi ...Scream 6 si presenta con un nuovissimo trailer: uno sguardo al nuovo capitolo della saga in uscita il 9 marzo al cinema.