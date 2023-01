(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il proprietario della galleria d'arte di Sanche è stato ripreso in unmentre annaffiava unacon una pompa da giardino è statomercoledì scorso. Lo riferisce il...

Gazzetta del Sud

Shannon Collier Gwin è statonella Foster Gwin Gallery nel quartiere di Jackson Square, nello stesso luogo in cui è stato girato il video virale che lo ha "incastrato" mentre bagnava con ...Critico d'arte e di architettura,, grafico, editore: la personalità vulcanica e ... mentre era impegnato nella formazione di gruppi di sostegno del giornale a Napoli, vieneper la ... Arrestato il gallerista di San Francisco che ha "annaffiato" una senzatetto VIDEO “Forse spruzzarle l’acqua addosso non era la soluzione ma è stato qualcosa che l’ha svegliata e calmata”, ha dichiarato ...Il proprietario della galleria d'arte di San Francisco che è stato ripreso in un video mentre annaffiava una senzatetto con una pompa da giardino è stato ...