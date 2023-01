Corriere della Sera

E per farlo, ha iniziato a usare non solo leprodotte dalla propria industria bellica, ma ... Ma adesso siache i partner occidentali puntano a un miglioramento della capacità di difesa ...'Il conflitto in Ucraina registrerà una escalation se l' occidente invierà ain grado di colpire il territorio russo' Ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov , definendo "... Armi a Kiev, pressing Usa sulla Germania: «In primavera scontro furibondo». Il ruolo dell’Italia La Bulgaria, uno dei Paesi dell’ex blocco sovietico, ha inviato segretamente munizioni e carburante alle truppe di Kiev all’inizio dell’invasione russa in Ucraina. A rivelarlo è un’inchiesta del quoti ...«Il gruppo è arrivato nel centro di Kiev e si è fermato vicino alla Cattedrale di Santa ... militare e alle guardie del corpo di Kireev di consegnare le loro armi. Kireev è stato portato su un minibus ...