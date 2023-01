(Di giovedì 19 gennaio 2023)15 persone hanno perso la vita, e tre sono in gravi condizioni, in seguito ad unscoppiato in unamilitare in. Ne dà notizia il ministero della Difesa. "Secondo le ...

Agenzia ANSA

Almeno 15 persone hanno perso la vita, e tre sono in gravi condizioni, in seguito ad unscoppiato in una caserma militare in. Ne dà notizia il ministero della Difesa. "Secondo le prime informazioni - afferma il ministro in una nota - quindici militari sono morti a causa ...Lo riferisce il ministero della Difesa armeno, spiegando che l'è scoppiato per cause ancora da provocare. La caserma si trova nel territorio del villaggio Azat, nella zona di Gegharkunik, a ... Armenia: incendio in una caserma, almeno 15 morti - Ultima Ora Sono almeno 15 i morti in un un incendio scoppiato nella notte in una caserma armena. Altri tre militari sono in gravi condizioni: lo ha riferito il ministero della Difesa del Paese, spiegando che l'i ...