Arbitri | le designazioni | c' è anche Ferrieri Caputi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) ROMA - Sarà l'arbitro Marinelli di Tivoli a dirigere, domenica prossima, la partita Juventus - Atalanta, valida per la 19/a giornata di serie A, ultima di ritorno. A Di Bello di Brindisi è stata ...

A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Tra le altre, il derby di sabato tra Salernitana e Napoli sarà diretto da Chiffi di Padova, mentre Rapuano di Rimini dirigerà Inter - Empoli, lunedì. Inoltre, Verona - Lecce sarà ...Queste learbitrali per la prossima giornata di campionato. In Serie A si gioca la 19a giornata, ...estremamente importanti ai fini della classifica l'Aia ha preferito assegnarle ad... SERIE A TIM - Designazioni 19ª Giornata - Associazione Italiana ... L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali relative alla 21^ giornata di campionato: il Bari, impegnato nell'anticipo del venerdì sera sul campo del Palermo, ...L’Aia ha reso noto le designazioni arbitrali della 19/a giornata del campionato di Serie A, in programma da sabato 20 a martedì 24 gennaio ...