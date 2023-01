VR ITALIA

, M2il turbo sui nuovi MacBook Pro e Mac mini. Chip potentissimi e display ad alta frequenza tra le prime uscite hi - tech dell'anno. (ServizioDi Daniele Caselgrandi) 19 gennaio 2023... l'Unione Europea ha pubblicato un documento preliminare in cui ha dato ragione a Spotify , stabilendo che il modo in cuigestisce l'App Store viola i principi di concorrenza ein ... Apple mette da parte la realtà aumentata in favore di un visore più economico Apple, M2 mette il turbo sui nuovi MacBook Pro e Mac mini. Chip potentissimi e display ad alta frequenza tra le prime uscite hi-tech ...Secondo Mark Gurman, giornalista di Bloomberg ed esperto di fatti riguardanti Apple, l'azienda avrebbe deciso di mettere in pausa il progetto di un paio di occhiali connessi per il metaverso. Gurman ...