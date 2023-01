Tag24

In Puglia un'nel pullman ma nessuno le dà una mano e resta a terra. Una vicenda di assoluta indifferenza a Bari dove un'80enne era in piedi nel mezzo pubblico. A raccontarla un gran bel pezzo di ...Le due donne, entrambe rimaste vigili e coscienti, sono apparse ai soccorritori in gravi condizioni e per questo motivo sono state trasferite in codice rosso in ospedale: l'è stata portata al ... Anziana cade dal balcone al terzo piano e finisce su una passante Anziana cade nel pullman ma nessuno le dà una mano e resta a terra: un ragazzo scatta verso il sedile e le spintona con violenza, mandandola sul fondo ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...