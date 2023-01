Antonio Conte scosso dalle morti dei suoi amici | “Momento difficile”

(Di giovedì 19 gennaio 2023)si è lasciato andare ad alcune riflessioni sul suo futuro che hannotifosi. Dal novembre 2021 questi vive e lavora a Londra, dopo essere subentrato a Nuno Espirito Santo sulla panchina del Tottenham e aver prolungato il suo attuale contratto che lo lega al club inglese fino al giugno 2023.potrebbe lasciare la Premier League e rientrare possibilmente in Italia. Dietro esigenze puramente personali, nessuna tensione con la società. Leggi anche l’articolo —> Francesco Totti, la confessione di Pupo lascia tutti senza parole: cosa ha dettopronto a fare un passo indietro. Difficilissimo per uno come lui che pretende sempre il massimo dai propri giocatori e di saper lavorare solamente “quando la pressione è al 100% perché se sono ...

la Repubblica

Al momento il City dista otto punti dalla prima posizione, distanza più ampia per la squadra dia - 14 dalla vetta. Guardiola non può più sbagliare se vuole vincere la sua terza Premier ...non si tira indietro: la sua testa resta al Tottenham, stasera in campo al Manchester contro il City nel recupero di Premier League. Ma quello che è successo negli ultimi mesi a tre ... Antonio Conte: "Dopo la morte di Vialli, Mihajlovic e Ventrone rifletto sul mio futuro. La famiglia è più imp… Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha rilasciato un'intervista al Guardian nella quale ha parlato del suo momento e anche del suo futuro: "Questa stagione è difficile dal punto ...La Roma è in colloquio con il Tottenham per una possibile cessione di Nicolò Zaniolo. Tuttavia le parti sono ancora distanti economicamente.