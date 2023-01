Antonio Conte scosso dalle morti dei suoi amici | “Mi manca la mia famiglia | rifletto sul futuro”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Prima Gian Piero Ventrone, poi Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Nel corso di una intervista al Guardianconfessa di essere ancoradalla morte ditre cari, che lo hanno portato a “una riflessione importante sul mio“. Il tecnico del Tottenham infatti sembra aprire a un ritorno in Italia: “Molte volte pensiamo e diamo molta importanza al nostro lavoro e dimentichiamo la. Dimentichiamo che dobbiamo avere più tempo per noi”, dice, ammettendo di sentire davvero la distanza dalla moglie Elisabetta e dalla loro figlia 15enne, che hanno continuato appunto a vivere in Italia e non hanno seguito l’allenatore a Londra. “Sicuramente, questa è una stagione difficile dal punto di vista personale. Perdere in ...

Clamoroso, Tottenham su Tuchel per il dopo Conte Un addio possibile. Antonio Conte non escludere di lasciare Londra e il Tottenham, al quale è legato da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: "Sicuramente, questa stagione è difficile dal punto di vista personale. Perdere in ...