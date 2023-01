Antonio Conte choc | “Devo riflettere sul mio futuro | il calcio non è tutto”

La Gazzetta dello Sport

Quindi visita alla tomba di Biagiocon l'assistenza del personale della Croce Rossa. Prosegue,... e la testimonianza di Tina Montinaro, vedova dell'agenteMontinaro. 'Questa iniziativa - ...... improbabile pensare a una cavalcata vincente in Champions League (già sarà complicato eliminare il Tottenham diagli ottavi) e la Coppa Italia è saltata anzitempo (per la sconfitta ai ... Conte: "Sinisa, Ventrone e Luca, ho perso 3 amici. Sto riflettendo, mi manca la famiglia" Così Antonio Conte parla del suo momento e di voler riflettere sul suo futuro professionale dopo aver perso in pochi mesi tre amici . Quello che è successo mi sta mi facendo pensare che probabilmente ...Nel corso della conferenza stampa di ieri di Antonio Conte, il tecnico del Tottenham ha fatto alcuni riferimenti al suo futuro: "Sull'impegno, quello che do al club per cui lavoro ...