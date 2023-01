Antonino Spinalbese discute con Oriana Marzoli VIDEO

Forse la Fiordelisi fa riferimento alla storia tra Oriana e, finita decisamente male. L'intervento di Luca Onestini in difesa di Oriana Marzoli Dopo le continue provocazioni ...Dopo la fine della liaison con, la venezuelana sembrava aver ritrovato il sorriso accanto a Daniele Dal Moro, ma poco dopo anche lui le ha rifilato un due di picche . La ...Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 tra i concorrenti i rapporti non sempre sono idilliaci. Simpatie e antipatie sono prevedibili in un contesto dove 20 personalità diverse devono convivere forzatame ...Oriana chiede aiuto ad Antonino per acconciare i capelli, ma il ragazzo rimane coerente con se stesso e le nega il supporto ...