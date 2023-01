Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 19 gennaio?

(Di giovedì 19 gennaio 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 19Coadiuvata da Marika, Clara sta per fare una scoperta che proprio non si aspettava. Lia, intanto, sta per trovarsi faccia a faccia con Alberto Palladini. Deciso a recuperare con Chiara, Nunzio sembra deciso a partire. Elena, intanto, sembra avere dei dubbi sulla verità raccontata da Alice. Decisi a non lasciare Michele da solo, Guido e Mariella lo invitano a pranzo, ma si pentiranno molto presto della ...

