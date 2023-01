Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 19 gennaio?

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it., ladi19Gaffur tenta di farsi perdonare da Saniye, ma senza riuscirci. Demir preleva Zuleyha dall’ospedale psichiatrico e la riporta ...

ilsipontino.net

amara,: Demir arrestato per l'assassinio di Cengaver Lediamara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che ...Altrediamara su Telegram . Anticipazioni Terra Amara, la scoperta gli spezza il cuore: non può parlarne con Yilmaz Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara, che racconta il tormentato amore fra i due protagonisti Zuleyha Yaman e Yilmaz Akkaya. Le nuove trame si riferiscono agl ...Le tragedie sono all'ordine del giorno a Terra Amara. In questo non farà eccezione nemmeno la storyline legata alla gravidanza, totalmente sgradita, della ...