Ant-Man and the Wasp | Quantumania | Paul Rudd morirà nel film? L' attore non smentisce

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sappiamo che il terzodel franchise dedicato a Scott Lang sarà il più ambizioso mai realizzato sul personaggio. Manca ormai meno di un mese all'arrivo nelle sale di Ant-Man and the, ma i fan si stanno già chiedendo se il protagonista interpretato dariuscirà a sopravvivere fino alla fine del, visto il tono decisamente più drammatico di questo terzo capitolo. Anche se chiaramente si tratta di una domanda che troverà risposta solamente in sala a finenon ha fatto nulla per tranquillizzare i fan in attesa e ha scelto strategicamente e con molta attenzione le parole in un'intervista concessa a Empire, quando gli è stato chiesto specificamente della possibilità che …

