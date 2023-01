Animali innamorati| Tutto sul documentario di Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La programmazione di Rai 5, nella giornata di giovedì 19 gennaio, si apre con undedicato al mondo della fauna. Gli amanti deglipotranno intrattenersi nella visione dell’interessante programma “”, dedicato alle supposizioni secondo le quali, al pari degli umani, anche altri esseri viventi sono dotati di emozioni., di cosa tratta ildi Liz Bonnin Per molti anni, in primis la scienza e in seconda battuta anche l’opinione comune si sono posti una domanda amletica: glisi innamorano, provano sentimenti, percepiscono sensazioni, avvertono emozioni? Il quesito, non poco interessante, ha smosso la curiosità di Liz Bonnin, la quale ha deciso di raccogliere delle prove scientifiche. ...