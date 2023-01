TuttoAndroid.net

Mentre l'industria nel suo complesso sembra averuna sorta di plateau con i suoi prodotti ...su Weibo che lo schermo dello Xiaomi 13 ha la più alta luminosità tra tutti i dispositivi. ...Per farlo, avvia l'app del servizio per dispositivi(disponibile anche su store alternativi ...un singolo dispositivo per utilizzare questa funzionalità da un altro device poiché hai... Android 13 ha raggiunto ancora soltanto pochi device: i dati Per produrre un iPhone ci vogliono più di dieci volte i lavoratori che invece possono realizzare un Android. L'affermazione giunge dal capo reparto di Foxconn che ha cercato di delineare quanto la qua ...Per i telefoni Android cinesi, dobbiamo solo assegnare 100 lavoratori ... L’azienda ha successivamente raggiunto l’80% e gli osservatori del settore hanno persino parlanti del 90% come un risultato ...