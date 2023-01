Andrea Giambruno | la vita da compagno del premier Meloni | ' Accudisco io la bimba Gorgia torna alle 23 anche quando è a Roma'

Corriere della Sera

Il compagno, volto dei Tg Mediaset, non è più apparso in video, tranne che due giorni fa per uno servizio speciale sull'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro: ora però ...da lunedì conduce a rotazione il Diario del Giorno su Rete 4 . Il compagno della premier Giorgia Meloni è tornato quindi in video : subito dopo la nomina aveva lavorato in redazione ... Andrea Giambruno, compagno di Meloni: «Io diviso tra Milano e Roma, ho una figlia. Giorgia A casa alle 23» Dopo la vittoria alle elezioni del 25 settembre, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia è stata nominata presidente del Consiglio dal presidente della Repubblica ..."Sapevo che Giorgia avrebbe dovuto viaggiare tanto. Ma non pensavo tutti i giorni. E' stata in Albania, Spagna, Bruxelles, Egitto, ...