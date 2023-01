Andrea Giambruno e Giorgia Meloni presto sposi?

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lo scrive Alberto Dandolo su Oggi:la premiere il suo compagnopotrebbero convolare a nozze. Intanto lui, oggi rilascia un’intervista al Corriere della Sera in cui risponde alle critiche di chi ha storto il naso nel vederlo tornare in questi giorni in video alla conduzione di Diario del Giorno su Rete4, vedendo un possibile conflitto di interessi nel suo essere anche il compagno della premier: “Avevo lasciato la conduzione di Studio Aperto mentre il Governo si insediava e potevo essere passibile di critiche, ma sono un giornalista e questo so fare, raccontare. Tanto pure se aprissi un bar direbbero che l’ho fatto perchè compagno di. Che dovevo fare, stare a casa e chiedere il reddito di cittadinanza?” Cresciuto professionalmente col ...

Corriere della Sera

E allora gli dedichiamo questa lettera di Ottavio Cappellani per fargli sentire tutta la nostra vicinanza di Ottavio Cappellani G entile, ho letto con pacato e sobrio interesse l'...Delle critichenon si cura: 'Se aprissi un bar, direbbero che lo faccio perché compagno di Giorgia. Che devo fare Stare a casa e chiedere il reddito di cittadinanza'. Il compagno della ... Andrea Giambruno, compagno di Meloni: «Io diviso tra Milano e Roma, ho una figlia. Giorgia A casa alle 23» Andrea Giambruno, compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e giornalista di Mediaset ritornato in video nel giorno dell’arresto ...“Sapevo che avrebbe dovuto viaggiare tanto, ma non pensavo tutti i giorni. È stata in Albania, Spagna, Bruxelles, Egitto, Indonesia. Organizzarsi è stato un girone dantesco”. Così, Andrea Giambruno, c ...