Andrea Giambruno | compagno di Meloni | «Io diviso tra Milano e Roma | ho da accudire mia figlia Giorgia? È a casa alle 23»

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ildella premier e il ritorno in tv: «Sacrifici, ma questo so fare: raccontare. La famiglia? Organizzarsi a questa nuova vita è stato un girone dantesco»

Corriere della Sera

Giorgia Meloni e, le voci sulle nozze Impazza il gossip sul possibile matrimonio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il compagno. A rilanciare l'indiscrezione il ...Ecco il sostituto 19 Gennaio Sport Mondiale per club, rivoluzione arbitri: spiegheranno in diretta le scelte Var 19 Gennaio Attualitàe Giorgia Meloni presto sposi 19 Gennaio Zon.it ... Andrea Giambruno, compagno di Meloni: «Io diviso tra Milano e Roma, ho una figlia. Giorgia A casa alle 23» Lo scrive Alberto Dandolo su Oggi: presto la premier Giorgia Meloni e il suo compagno Andrea Giambruno potrebbero convolare a nozze. Intanto lui, oggi ...Andrea Giambruno, compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e giornalista di Mediaset ritornato in video nel giorno dell’arresto ...