Andrea Bocelli su Paramount+ con una docuserie

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 19 gennaio 2023)(foto MN) Un pellegrinaggio nella famosa via Francigena per riscoprire pace, bellezza, natura, musica e cultura. Manca poco al debutto sudella docu-serie The Journey con protagonista. Il viaggio, che partirà dalla Basilica di San Pietro a Roma e arriverà fino a Lajatico, la città natale dell’artista, sarà disponibile sulla piattaforma da mercoledì 1° febbraio 2023. Prodotta da TBN, Impact Productions e Cineroma e co-diretta da Gaetano Morbioli e Paolo Sodi, la serie darà modo adi riflettere sui temi più importanti dell’esistenza. Proprio per questo, nel corso degli episodi, il tenore non sarà da solo, ma avrà al suo fianco familiari ed amici di lunga data: dalla cantautrice Tori Kelly al cantante Michael W.Smith, passando per il ...