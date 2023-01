(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. - "Lasenile non è riconosciutapatologia. Abbiamo già la proposta di legge, ma è tutto fermo. Stiamo anche facendo campagne di comunicazione con medici di base ...

Aggiunge Assia, presidenteItalia onlus: 'Considerando quanto emerso dalla ricerca Altems e che la quasi totalità dei pazienti con maculopatia convive con almeno un'ulteriore ...Così Assia, presidente associazioneItalia onlus intervenendo, a nome dei pazienti, al webinar online 'Degenerazione maculare legata all'età, bisogni emergenti e politiche sanitarie ... Andrao (Retina Italia), 'riconoscere maculopatia come malattia cronica' (Adnkronos) – “La maculopatia senile non è riconosciuta come patologia cronica. Abbiamo già la proposta di legge, ma è tutto fermo. Stiamo anche facendo campagne di comunicazione con medici di base e ...