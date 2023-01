Ancora maltempo | a Benevento scuole chiuse in anticipo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani, venerdì 20 gennaio, alechiuderanno in, alle 11. E’ questa la decisione assunta dal sindaco Clemente Mastella sulla base delle comunicazioni giunte dalla Protezione Civile della Regione Campania. E’ stato infatti emanato un nuovo avviso per un’allerta meteo che partirà dalle 12 di domani e terminerà alle 8 di sabato 21 gennaio. L’allerta è di colore ‘Arancione’ per la fascia costiera e di colore ‘Giallo’ per le aree interne e dunque per il Sannio. Il bollettino, però, annuncia venti molto forti con raffiche. Da qui, evidentemente, la scelta prudenziale del Sindaco. L’ordinanza sarà firmata nei prossimi minuti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

