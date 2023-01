anche se la storia della bidella pendolare di napoli fosse vera | non sarebbe un modello da esaltare

Il Fatto Quotidiano

Un atto con pochissimi precedenti nelladella giustizia sportiva italiana eper questo con esito non scontato, perch la sentenza che il procuratore capo Giuseppe Chin e i suoi uomini ...Soli: avete capito che se volete vivere una nuovaè necessario eliminare la paura di ... Il partner lo ha capito benese ci è voluto un po' di tempo. Organizzerete un programma divertente. ... Alienazione parentale, piccola storia della parola proibita: anche un convegno suscita polemiche Dalla nascita della fisica delle particelle alla scoperta del Bosone di Higgs, dalla storia dei buchi neri all’osservazione delle onde gravitazionali, la storia della fisica va a scuola: prende il via ...10 ore in viaggio da Napoli a Milano per andare a lavoro: è l'epopea giornaliera di Giuseppina Giuliano, ma cosa non torna in questa vicenda