(Di giovedì 19 gennaio 2023) Bergamo. C’èalper assistere ad. Il direttore tecnico del Milan ha seguito il match dalla tribuna centrale. Viaggio di lavoro, forse, ma sopratutto di famiglia, poiché il figlio Daniel, di proprietà del club rossonero, al momento è in prestito proprio allo. Soltanto nella serata di mercoledì, poche ore prima della gara,era in Arabia Saudita, dove il Milan ha disputato la Supercoppa Italiana contro l’Inter, perdendo 0-3. Ritorno lampo in Italia e subito allo stadio con la moglie, dove è statoospite nel box dei Percassi.

BergamoNews.it

Anche Paolo Maldini al Gewiss Stadium per Atalanta-Spezia L'Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: L'Aquila protagonista della lotta contro la criminalit grazie al Premio Nazionale Paolo Borsellino, giun ...Anche il direttore tecnico del Milan presente per l'ottavo di finale di Coppa Italia. Il figlio Daniel gioca nello Spezia ...