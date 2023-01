Anche al Csm il Pd ha un problema di donne

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Premessa: non siamo fanatici delle quote rosa, non riteniamo che in ogni ufficio, ente, amministrazione, confraternita il numero didebba essere obbligatoriamente pari a quello degli uomini in virtù di una legge o di un decreto. Non crediamo che sia una questione di numeri, una fredda burocrazia decisa a tavolino calcolatrice alla mano, bensì di competenze. Però riscontriamo che il mondo è cambiato, lehanno tutte le capacità e le qualità che hannoi signori maschi e nei centri di potere non è più ammissibile che ci siano sempre i soliti in pantaloni perché le signore non sono considerate all'altezza o perché loro, poverine, sono già così impegnate con figli e focolare domestico. La storia,recentissima, della nostra politica dovrebbe averci dimostrato il contrario, sebbene nei Palazzi che ...