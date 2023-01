(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – “E’ l’dalmai mia riveder le stelle”. Alfredo, detenuto al carcere di Bancali, ha descritto così al suo avvocato Flavio Albertini Rossi la sua vita al. “C’é una finestra nella cella di due metri e mezzo per tre metri e mezzo – racconta il suo legale all’Adnkronos – una finestra schermata dal plexiglass che non si apre quasi mai e che si affaccia, al di là delle sbarre, su un cubicolo interno circondato da muri di cemento alti metri e metri, schiacciati da una rete metallica a chiudere il quadrato di cielo.vive in quella cella da solo, come impone il regime carcerario alè sottoposto, ci passa 21 ore della sua vita. Le restanti tre le divide tra socialità, un colloquio di un’ora ...

Entilocali-online

Il 41 bis invece che a membri non pentiti della criminalità organizzata viene riservato adgravemente ammalati come Alfredo. Vengono colpiti giovani, operai, poveri, donne, offerti ...... tentarono di arrivare in corteo davanti alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in solidarietà con Alfredoe contro il regime del 41 bis. Glivennero però bloccati ... Anarchici, Cospito: "41bis inferno dal quale mai mi faranno tornare" (Adnkronos) – “E’ l’inferno dal quale mai mi faranno tornare a riveder le stelle”. Alfredo Cospito, detenuto al carcere di Bancali, ha descritto così al suo avvocato Flavio Albertini Rossi la sua vita ...A pochi giorni dalle manifestazioni di Milano e Torino, dove si sono verificati anche lanci di petardi e bottiglie, oltre a qualche tensione con le forze dell'ordine, gli anarchici tornano in piazza i ...